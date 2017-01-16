В Волгограде водитель «Ауди» устроил ДТП, проехав на красный свет Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в 16.50 напротив дома №12 по улице 64-й Армии. 30-летний водитель легкового автомобиля «Audi» хотел проскочить перекресток на красный сигнал светофора. Но столкнулся с машиной «Saab».

В результате ДТП получили травмы 39-летняя женщина, ехавшая в автомашине «Ауди» и 41-летняя пассажирка другой иномарки. Обе были госпитализированы.





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области. В понедельник, 16 января, в Кировском районе на пересечении улиц 64-й Армии и Курчатова столкнулись две иномарки.Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в 16.50 напротив дома №12 по улице 64-й Армии. 30-летний водитель легкового автомобиля «Audi» хотел проскочить перекресток на красный сигнал светофора. Но столкнулся с машиной «Saab».В результате ДТП получили травмы 39-летняя женщина, ехавшая в автомашине «Ауди» и 41-летняя пассажирка другой иномарки. Обе были госпитализированы.



