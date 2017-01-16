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» » » В Волгограде водитель «Ауди» устроил ДТП, проехав на красный свет

В Волгограде водитель «Ауди» устроил ДТП, проехав на красный свет

Сегодня, 11:05
Lopatin
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В Волгограде водитель «Ауди» устроил ДТП, проехав на красный светВ понедельник, 16 января, в Кировском районе на пересечении улиц 64-й Армии и Курчатова столкнулись две иномарки.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в 16.50 напротив дома №12 по улице 64-й Армии. 30-летний водитель легкового автомобиля «Audi» хотел проскочить перекресток на красный сигнал светофора. Но столкнулся с машиной «Saab».
В результате ДТП получили травмы 39-летняя женщина, ехавшая в автомашине «Ауди» и 41-летняя пассажирка другой иномарки. Обе были госпитализированы.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
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