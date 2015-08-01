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» » » Рабочие взорвались при проведении работ рядом с Комсомольским путепроводом

Рабочие взорвались при проведении работ рядом с Комсомольским путепроводом

Сегодня, 11:23
Reporter
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Инцидент произошел сегодня около 10 часов утра при проведении сварочных работ под Комсомольским путепроводом. Как выяснилось, объект этот уже сдан, и рабочие приехали забрать оборудование, в том числе газовый баллон. По неустановленной пока причине он сдетонировал. Серьезно пострадал сварщик, который в этот момент находился в самом эпицентре взрыва, Мужчина получил осколочные ранения ног и кистей рук. Осколки задели и его коллегу. На месте происшествия работают оперативные службы региона, выясняются точные причины инцидента. Как сообщили агентству Новости Волгограда в пресс-службе ГУ МВД региона, оба пострадавших госпитализированы в 25-ю городскую больницу.
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