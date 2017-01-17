Бизнесмена на «Лексусе» убил развод с женой и раздел имущества Просмотров: 88 Комментариев: 0 Как уже сообщало агентство Новости Волгограда, по результатам проверки суицида 28 декабря на мосту через Волжскую ГЭС, следователи СУ СК не нашли оснований для возбуждения дела по статье «доведение до самоубийства». Слухи о многомиллионных долгах погибшего Алексея Чупахина оказались беспочвенны, хотя проблемы с бизнесом были, а, например, «Лексус» был зарегистрирован на Илькина Меджидова - владельца одного из волгоградских ломбардов. Но основной версией суицида все же является внутри семейный конфликт, а точнее эмоциональные осложнения после бракоразводного процесса. К слову, раздел имущества был достаточно проблемным еще и потому, что тесть погибшего - владелец фирмы «MAGNIT» Владимир Краснов претендовал на значительную часть бизнеса Чупахина. Болезненным было и разрушение семьи, поскольку Чупахиным пришлось делить 4-летнего ребенка. Все эти факты в совокупности, вероятно, и подтолкнули бизнесмена к фатальному шагу. Известно также, что в момент трагедии Чупахин был трезв.



