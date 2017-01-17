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» » » В Даниловском районе пожилой селянин расстрелял соседей

В Даниловском районе пожилой селянин расстрелял соседей

Сегодня, 14:09
Reporter
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Конфликт со стрельбой произошел еще 19-го марта минувшего года. 63-летний житель станицы Берёзовской Даниловского района Владимир Московкин в состоянии алкогольного опьянения проходил мимо одного из дворов, где увидел своих нетрезвых приятелей. Мужчины вспомнили старые обиды и дело дошло до драки. Поскольку силы были не равны, поверженный гость на время удалился. Дома Московкин отыскал спрятанный пистолет и вернулся к обидчикам. Несколькими прицельными выстрелами он причинил им смертельные ранения. Тела убитых мужчин утром обнаружила жена одного из них.
На стадии расследования свою вину в содеянном Московкин полностью признал, выдав оружие – самозарядный травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами калибра 9 мм.
16--го января Владимиру Московкину был вынесен приговор за убийство двух лиц. Суд не стал смягчать приговор с поправкой на возраст, и обвиняемый отправился в колонию строгого режима на 12,5 лет.
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