В Ворошиловском районе произошел пожар в офисном здании Просмотров: 0 Комментариев: 0 В среду, 18 января, в 7 часов утра поступило сообщение о пожаре в Ворошиловском районе Волгограда.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, возгорание произошло в одном из помещений 2-этажного здания на улице Циолковского. Расчеты 20-й пожарно-спасательной части потушили огонь через 20 минут.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.





Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области. В среду, 18 января, в 7 часов утра поступило сообщение о пожаре в Ворошиловском районе Волгограда.По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, возгорание произошло в одном из помещений 2-этажного здания на улице Циолковского. Расчеты 20-й пожарно-спасательной части потушили огонь через 20 минут.Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.



