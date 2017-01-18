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В Ворошиловском районе произошел пожар в офисном здании
Сегодня, 09:20
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В среду, 18 января, в 7 часов утра поступило сообщение о пожаре в Ворошиловском районе Волгограда.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, возгорание произошло в одном из помещений 2-этажного здания на улице Циолковского. Расчеты 20-й пожарно-спасательной части потушили огонь через 20 минут.
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области.
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