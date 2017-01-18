В Калачевском районе «шестерка» разбилась о попутный «КамАЗ» Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в 23.20 на федеральной трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский». 22-летний водитель «шестерки» направлялся в сторону города Суровикино. На 96 километре дороги, не выдержав безопасную дистанцию, он врезался в ехавший впереди «КамАЗ-53213».

В результате столкновения водитель легкового автомобиля и его 18-летний пассажир получили травмы. В тяжелом состоянии они госпитализированы в районную больницу.





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области. Во вторник, 17 января, в Калачевском районе автомашина «ВАЗ-2106» столкнулась с грузовиком. В аварии серьезно пострадали два молодых человека, находившиеся в легковушке.Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в 23.20 на федеральной трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский». 22-летний водитель «шестерки» направлялся в сторону города Суровикино. На 96 километре дороги, не выдержав безопасную дистанцию, он врезался в ехавший впереди «КамАЗ-53213».В результате столкновения водитель легкового автомобиля и его 18-летний пассажир получили травмы. В тяжелом состоянии они госпитализированы в районную больницу.



