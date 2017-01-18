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» » » В Калачевском районе «шестерка» разбилась о попутный «КамАЗ»

В Калачевском районе «шестерка» разбилась о попутный «КамАЗ»

Сегодня, 09:56
Lopatin
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В Калачевском районе «шестерка» разбилась о попутный «КамАЗ»Во вторник, 17 января, в Калачевском районе автомашина «ВАЗ-2106» столкнулась с грузовиком. В аварии серьезно пострадали два молодых человека, находившиеся в легковушке.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в 23.20 на федеральной трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский». 22-летний водитель «шестерки» направлялся в сторону города Суровикино. На 96 километре дороги, не выдержав безопасную дистанцию, он врезался в ехавший впереди «КамАЗ-53213».
В результате столкновения водитель легкового автомобиля и его 18-летний пассажир получили травмы. В тяжелом состоянии они госпитализированы в районную больницу.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
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