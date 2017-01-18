В центре Волгограда произошло ДТП из-за ямы на дороге Просмотров: 0 Комментариев: 0

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в 21.35 на улице Коммунистической. 18-летний водитель автомобиля «Kia Rio» ехал с улицы Гагарина в сторону Пражской. Напротив дома №40 по улице Коммунистической он не справился с управлением, попал в дорожную яму, после чего наехал на стоявший автомобиль «BMW X5».

В результате ДТП пострадал 18-летний пассажир автомобиля «Kia Rio». Он получил травмы и был госпитализирован.





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области. Во вторник, 17 января, в Центральном районе Волгограда попали в аварию две иномарки.По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в 21.35 на улице Коммунистической. 18-летний водитель автомобиля «Kia Rio» ехал с улицы Гагарина в сторону Пражской. Напротив дома №40 по улице Коммунистической он не справился с управлением, попал в дорожную яму, после чего наехал на стоявший автомобиль «BMW X5».В результате ДТП пострадал 18-летний пассажир автомобиля «Kia Rio». Он получил травмы и был госпитализирован.



