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» » » В центре Волгограда произошло ДТП из-за ямы на дороге

В центре Волгограда произошло ДТП из-за ямы на дороге

Сегодня, 10:39
Lopatin
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В центре Волгограда произошло ДТП из-за ямы на дорогеВо вторник, 17 января, в Центральном районе Волгограда попали в аварию две иномарки.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в 21.35 на улице Коммунистической. 18-летний водитель автомобиля «Kia Rio» ехал с улицы Гагарина в сторону Пражской. Напротив дома №40 по улице Коммунистической он не справился с управлением, попал в дорожную яму, после чего наехал на стоявший автомобиль «BMW X5».
В результате ДТП пострадал 18-летний пассажир автомобиля «Kia Rio». Он получил травмы и был госпитализирован.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
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