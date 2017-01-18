В Волгограде едва не замерз малыш, запертый на балконе Просмотров: 0 Комментариев: 0 Инцидент произошел сегодня утром в многоэтажке по улице Тургенева в Дзержинском районе. Настойчивый детский плач на одном из балконов привлек внимание сначала прохожих, а затем и соседей. Они позвонили в квартиру, где находился малыш, но дверь никто не открыл. На место вызвали полицейских, которые решили подключить к спасательной операции дополнительные оперативные службы. Сотрудники муниципальной службы спасения прибыли на место и уже приготовились вскрывать дверь, но тут появилась мама мальчика. Оказывается, женщина со своим вторым более взрослым ребенком отправилась в поликлинику, пока малыш спал. Вероятно, проснувшись, кроха вышел на балкон, и дверь захлопнулась. История завершилась полным хэппи-эндом – ребенок не получил охлаждения, поскольку балкон был неплохо утеплен.



