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» » » В Волгограде едва не замерз малыш, запертый на балконе

В Волгограде едва не замерз малыш, запертый на балконе

Сегодня, 12:08
Reporter
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Инцидент произошел сегодня утром в многоэтажке по улице Тургенева в Дзержинском районе. Настойчивый детский плач на одном из балконов привлек внимание сначала прохожих, а затем и соседей. Они позвонили в квартиру, где находился малыш, но дверь никто не открыл. На место вызвали полицейских, которые решили подключить к спасательной операции дополнительные оперативные службы. Сотрудники муниципальной службы спасения прибыли на место и уже приготовились вскрывать дверь, но тут появилась мама мальчика. Оказывается, женщина со своим вторым более взрослым ребенком отправилась в поликлинику, пока малыш спал. Вероятно, проснувшись, кроха вышел на балкон, и дверь захлопнулась. История завершилась полным хэппи-эндом – ребенок не получил охлаждения, поскольку балкон был неплохо утеплен.
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