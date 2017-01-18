В Михайловке неизвестный жестоко зарезал продавца Просмотров: 26 Комментариев: 0



В настоящее время по делу создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных следователей территориального подразделения управления СКР и полицейских сыщиков. Назначены экспертизы, идут допросы свидетелей, но достоверной информации не хватает. Следственные органы обращаются к лицам, совершавшим покупки 13 и 14 января текущего года в магазине, где позднее было совершено убийство, а также всем, кто располагает какими-либо сведениями об обстоятельствах совершенного особо тяжкого преступления и лицах, к нему причастных, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: (84463) 2-11-49 или «02». Анонимность гарантируется. Жестокое убийство произошло 14 января около 7 часов вечера на улице Целинная поселка Себрово города Михайловки. В помещении продуктового магазина, который располагается на первом этаже частного домовладения, посетители обнаружили тело 46-летней женщины. На место срочно прибыли правоохранители. Окровавленная продавец уже не подавала признаков жизни. Как позже установили эксперты, женщине были нанесены многочисленные колото-резаные раны в области груди, живота, спины и шеи. По горячим следам раскрыть жестокое преступление не удалось. Как сообщил агентству Новости Волгограда руководитель Михайловского СО СУ СКР Сергей Плечистов, в настоящее время рассматривается несколько мотивов убийства. Это как возможный личный конфликт с погибшей, так и ограбление, хотя деньги из кассы не пропали.В настоящее время по делу создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных следователей территориального подразделения управления СКР и полицейских сыщиков. Назначены экспертизы, идут допросы свидетелей, но достоверной информации не хватает. Следственные органы обращаются к лицам, совершавшим покупки 13 и 14 января текущего года в магазине, где позднее было совершено убийство, а также всем, кто располагает какими-либо сведениями об обстоятельствах совершенного особо тяжкого преступления и лицах, к нему причастных, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: (84463) 2-11-49 или «02». Анонимность гарантируется.



