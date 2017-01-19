В Советском районе на пожаре в частном доме погиб мужчина Просмотров: 0 Комментариев: 0

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по региону, возгорание произошло в деревянном частном доме на улице Балакирева. В комнате горели домашние вещи. На месте происшествия обнаружен погибший мужчина, личность которого пока устанавливается. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. В среду, 18 января, в 8.25 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Советском районе города Волгограда.По информации пресс-службы ГУ МЧС России по региону, возгорание произошло в деревянном частном доме на улице Балакирева. В комнате горели домашние вещи. На месте происшествия обнаружен погибший мужчина, личность которого пока устанавливается. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.



