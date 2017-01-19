В Волжском пенсионерка за рулем иномарки устроила ДТП Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в 12.40 на автодороге №7. Находившаяся за рулем иномарки 66-летняя женщина, разворачиваясь напротив въезда в ГСК «Сокол», не пропустила автомобиль «ВАЗ-2115». 29-летний водитель отечественной легковушки ехал в это время по встречной полосе.

При столкновении машин оба водителя получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области. В среду, 18 января, в городе Волжском автомобиль «Renault Logan» столкнулся с «Ладой» В результате ДТП пострадали оба водителя.Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в 12.40 на автодороге №7. Находившаяся за рулем иномарки 66-летняя женщина, разворачиваясь напротив въезда в ГСК «Сокол», не пропустила автомобиль «ВАЗ-2115». 29-летний водитель отечественной легковушки ехал в это время по встречной полосе.При столкновении машин оба водителя получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.



