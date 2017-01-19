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В Волжском пенсионерка за рулем иномарки устроила ДТП

Сегодня, 10:02
Lopatin
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В Волжском пенсионерка за рулем иномарки устроила ДТПВ среду, 18 января, в городе Волжском автомобиль «Renault Logan» столкнулся с «Ладой» В результате ДТП пострадали оба водителя.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в 12.40 на автодороге №7. Находившаяся за рулем иномарки 66-летняя женщина, разворачиваясь напротив въезда в ГСК «Сокол», не пропустила автомобиль «ВАЗ-2115». 29-летний водитель отечественной легковушки ехал в это время по встречной полосе.
При столкновении машин оба водителя получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
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