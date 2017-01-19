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» » » В Киквидзенском районе безработный обокрал сразу 5 магазинов

В Киквидзенском районе безработный обокрал сразу 5 магазинов

Сегодня, 12:10
Lopatin
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В Киквидзенском районе безработный обокрал сразу 5 магазиновВ среду, 18 января, в отдел полиции Киквидзенского района поступило сразу пять заявлений от сотрудников местных торговых точек. Все потерпевшие, придя утром на работу, обнаружили, что ночью их обокрали. Были сорваны навесные замки в павильонах по продаже детских товаров, продуктов питания и автозапчастей и похищены денежные средства. Общий ущерб составил более 13 тысяч рублей.
Вскоре сотрудники следственно-оперативной группы Отделения МВД России по Киквидзенскому району задержали подозреваемого в кражах. Им оказался 26-летний неработающий местный житель. Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что пошел на преступления из-за трудного материального положения. Похищенные деньги, по его словам, он потратил на продукты и поездки на такси.
Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.
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