В Киквидзенском районе безработный обокрал сразу 5 магазинов Просмотров: 0 Комментариев: 0

Вскоре сотрудники следственно-оперативной группы Отделения МВД России по Киквидзенскому району задержали подозреваемого в кражах. Им оказался 26-летний неработающий местный житель. Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что пошел на преступления из-за трудного материального положения. Похищенные деньги, по его словам, он потратил на продукты и поездки на такси.

Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области. В среду, 18 января, в отдел полиции Киквидзенского района поступило сразу пять заявлений от сотрудников местных торговых точек. Все потерпевшие, придя утром на работу, обнаружили, что ночью их обокрали. Были сорваны навесные замки в павильонах по продаже детских товаров, продуктов питания и автозапчастей и похищены денежные средства. Общий ущерб составил более 13 тысяч рублей.Вскоре сотрудники следственно-оперативной группы Отделения МВД России по Киквидзенскому району задержали подозреваемого в кражах. Им оказался 26-летний неработающий местный житель. Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что пошел на преступления из-за трудного материального положения. Похищенные деньги, по его словам, он потратил на продукты и поездки на такси.Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.



