Под Волгоградом водитель пикапа уснул и врезался в дерево Просмотров: 0 Комментариев: 0



По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области авария случилась в 19.30 на 76 километре федеральной трассы «Волгоград – Каменск-Шахтинский». 53-летний водитель иномарки, направлявшийся в сторону города Суровикино, уснул за рулем, выехал на обочину встречной полосы и врезался в дерево.



В результате ДТП пострадал 83-летний пассажир иномарки. Пожилой мужчина с травмами был доставлен в районную больницу.





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области. В четверг, 19 января, в Калачевском районе а ДТП попал автомобиль «Volkswagen Amarok».По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области авария случилась в 19.30 на 76 километре федеральной трассы «Волгоград – Каменск-Шахтинский». 53-летний водитель иномарки, направлявшийся в сторону города Суровикино, уснул за рулем, выехал на обочину встречной полосы и врезался в дерево.В результате ДТП пострадал 83-летний пассажир иномарки. Пожилой мужчина с травмами был доставлен в районную больницу.



