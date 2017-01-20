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» » » Под Волгоградом водитель пикапа уснул и врезался в дерево

Под Волгоградом водитель пикапа уснул и врезался в дерево

Сегодня, 09:36
Lopatin
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Под Волгоградом водитель пикапа уснул и врезался в деревоВ четверг, 19 января, в Калачевском районе а ДТП попал автомобиль «Volkswagen Amarok».

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области авария случилась в 19.30 на 76 километре федеральной трассы «Волгоград – Каменск-Шахтинский». 53-летний водитель иномарки, направлявшийся в сторону города Суровикино, уснул за рулем, выехал на обочину встречной полосы и врезался в дерево.

В результате ДТП пострадал 83-летний пассажир иномарки. Пожилой мужчина с травмами был доставлен в районную больницу.
Под Волгоградом водитель пикапа уснул и врезался в дерево

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
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