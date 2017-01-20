В Дзержинском районе внедорожник задавил 77-летнюю пенсионерку Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, в половине шестого вечера 44-летний водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser Prado» ехал из поселка Аэропорт в сторону Шоссе Авиаторов и напротив дома№15 по ул.Ленина сбил 77-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась в карете «скорой помощи» , не доехав до больницы.





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области. В четверг, 19 января, в Дзержинском районе произошло ДТП со смертельным исходом.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, в половине шестого вечера 44-летний водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser Prado» ехал из поселка Аэропорт в сторону Шоссе Авиаторов и напротив дома№15 по ул.Ленина сбил 77-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу в неустановленном месте.В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась в карете «скорой помощи» , не доехав до больницы.



