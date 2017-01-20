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» » » В Дзержинском районе внедорожник задавил 77-летнюю пенсионерку

В Дзержинском районе внедорожник задавил 77-летнюю пенсионерку

Сегодня, 09:50
Lopatin
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В Дзержинском районе внедорожник задавил 77-летнюю пенсионеркуВ четверг, 19 января, в Дзержинском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, в половине шестого вечера 44-летний водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser Prado» ехал из поселка Аэропорт в сторону Шоссе Авиаторов и напротив дома№15 по ул.Ленина сбил 77-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу в неустановленном месте.
В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась в карете «скорой помощи» , не доехав до больницы.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
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