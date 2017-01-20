В Суровикино банда подростков терроризировала местных жителей Просмотров: 0 Комментариев: 0

Преступление удалось раскрыть за рекордно короткие сроки- всего лишь час понадобился следователям территориального подразделения СКР и полицейским, чтобы установить место нахождения нападавших.

В настоящее время они задержаны, сегодня им изберут меру пресечения. Как выяснилось, задержанные являются фигурантом еще одного уголовного дела – 6 января этого года они совершили угон автомобиля «Жигули», принадлежащего местной жительнице. Теперь же им придется ответит еще и по ч.3 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище). Последнее дерзкое преступление подозреваемые совершили накануне ночью. Двое друзей 14 и 17 лет распивали горячительные напитки. Около 4 часов утра, когда спиртное было на исходе, а денег купить его не было, приятели решили наведаться к своему знакомому- 15-летнему школьнику. Несовершеннолетний, который в это время находился дома один, дверь открывать не решился. Тогда пьяные гости выломали входную дверь, избили подростка и, угрожая ножом, забрали сотовый телефон и деньги- около 100 рублей.Преступление удалось раскрыть за рекордно короткие сроки- всего лишь час понадобился следователям территориального подразделения СКР и полицейским, чтобы установить место нахождения нападавших.В настоящее время они задержаны, сегодня им изберут меру пресечения. Как выяснилось, задержанные являются фигурантом еще одного уголовного дела – 6 января этого года они совершили угон автомобиля «Жигули», принадлежащего местной жительнице. Теперь же им придется ответит еще и по ч.3 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище).



