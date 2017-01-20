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» » » Под Волгоградом пенсионер насмерть замерз в гараже

Под Волгоградом пенсионер насмерть замерз в гараже

Сегодня, 12:33
Reporter
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Еще 13 января в хуторе Нежинский Ольховского района стало известно о безвестном исчезновении пожилого местного жителя. 67-летний селянин пропал таинственным образом- родственники видели дедушку на территории частного домовладения, уходить он никуда не собирался и вдруг пропал. По факту исчезновения пенсионера следователи начали проводить проверку.
Тело попавшего случайно обнаружили родственники. Внук отправился в гараж, который расположен рядом с частным домом и обнаружил тело дедушки в смотровой яме. Вероятно, при падении пенсионер получил тяжелые травмы, не смог подняться и погиб от обморожения. Точную причину смерти установят эксперты.
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