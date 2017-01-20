Под Волгоградом пенсионер насмерть замерз в гараже Просмотров: 0 Комментариев: 0

Тело попавшего случайно обнаружили родственники. Внук отправился в гараж, который расположен рядом с частным домом и обнаружил тело дедушки в смотровой яме. Вероятно, при падении пенсионер получил тяжелые травмы, не смог подняться и погиб от обморожения. Точную причину смерти установят эксперты. Еще 13 января в хуторе Нежинский Ольховского района стало известно о безвестном исчезновении пожилого местного жителя. 67-летний селянин пропал таинственным образом- родственники видели дедушку на территории частного домовладения, уходить он никуда не собирался и вдруг пропал. По факту исчезновения пенсионера следователи начали проводить проверку.Тело попавшего случайно обнаружили родственники. Внук отправился в гараж, который расположен рядом с частным домом и обнаружил тело дедушки в смотровой яме. Вероятно, при падении пенсионер получил тяжелые травмы, не смог подняться и погиб от обморожения. Точную причину смерти установят эксперты.



