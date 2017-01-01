В Волжском водитель иномарки устроил ДТП, выезжая со двора Просмотров: 0 Комментариев: 0

В результате сильного столкновения оба водителя получили травмы и были госпитализированы. В пятницу, 20 января, в старой части города Волжского столкнулись две иномарки. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в 18.35 напротив дома №25 по улице Кирова. 46 летний водитель «Kia Cerato» при выезде со двора врезался в автомобиль «Geely», за рулем которого находился 43-летний мужчина.В результате сильного столкновения оба водителя получили травмы и были госпитализированы.



