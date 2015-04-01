Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

Волжский трубный завод стал лауреатом правительственной премии

В Волгограде становятся популярными новые автобусные маршруты

Волгоградские электрички за год перевезли около 3 миллионов пассажиров

«Красный Октябрь» возглавил рейтинг производителей нержавеющей стали

С января УК заплатят штрафы за завышение оплаты услуг ЖКХ

ПривЖД на четверть увеличила налоговые отчисления региону

Минфин готовится повысить минимальную розничную цену на водку

Завод «Волгабас» получил господдержку в размере 85 миллионов рублей

В Волгограде за год построили 30 километров линий электроосвещения

Электронные проездные позволяют волгоградцам ездить со скидкой

В Волгограде открыли два новых автобусных маршрута

С января вносятся изменения в порядок оплаты услуг ЖКХ

» » » Во Фролово сотрудница отделения связи присвоила 250 тысяч рублей

Во Фролово сотрудница отделения связи присвоила 250 тысяч рублей

Сегодня, 11:06
Lopatin
Просмотров: 65
Комментариев: 0
Во Фролово сотрудница отделения связи присвоила 250 тысяч рублейПолицейские задержали 30-летнюю работницу отделения связи Фроловского района, которая присвоила крупную сумму денег. Следователями районного отдела полиции уже возбуждено уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, по данным следствия, 18 января женщина получила более 250 тысяч рублей и вечером не вернулась на работу для предоставления отчетности. Руководство организации тут же обратилось в районный отдел полиции с заявлением о розыске работницы.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска нашли женщину в одной из гостиниц города Сызрани. По ее словам, она хотела с деньгами добраться до Йошкар-Олы. К моменту задержания подозреваемая успела потратить около 50 тысяч рублей.
Теперь женщине грозит крупный денежный штраф либо до 6 лет лишения свободы.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Киквидзенском районе безработный обокрал сразу 5 магазинов

Во Фроловском районе задержали волгоградца, убившего 4 косуль

Разбойники избили пенсионерку из-за тысячи рублей

В Волгоградской области почтальонка украла пенсию

Сотрудница банка украла со счета клиентки более 650 тысяч рублей

Пенсионеры вновь оказались жертвами мшенников

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги