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НовостиВолгограда.ру » Общество » Происшествия » Во Фролово сотрудница отделения связи присвоила 250 тысяч рублей
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А вы пробовали нырять в прорубь на Крещение?
Сборная России попала на подиум в мужской эстафете 4х7,5 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве. Наша команда заняла третье место.
Боец Росгвардии упал на пути на Кольцевой линии московского метро
Солдат Росгвардии упал на пути в московском метро во время патрулирования станции; потерпевший получил ушибы и направлен в медучреждение. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.
Дмитрий Песков: Россия пока не отведет «Искандеры» из Калининграда
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Би-би-си заявил, что Москва не отведет ракетные комплексы «Искандер» из Калининграда, пока в Европе существует ракетная система, нацеленная ...