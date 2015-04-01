Во Фролово сотрудница отделения связи присвоила 250 тысяч рублей Просмотров: 65 Комментариев: 0

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, по данным следствия, 18 января женщина получила более 250 тысяч рублей и вечером не вернулась на работу для предоставления отчетности. Руководство организации тут же обратилось в районный отдел полиции с заявлением о розыске работницы.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска нашли женщину в одной из гостиниц города Сызрани. По ее словам, она хотела с деньгами добраться до Йошкар-Олы. К моменту задержания подозреваемая успела потратить около 50 тысяч рублей.

Теперь женщине грозит крупный денежный штраф либо до 6 лет лишения свободы.





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области. Полицейские задержали 30-летнюю работницу отделения связи Фроловского района, которая присвоила крупную сумму денег. Следователями районного отдела полиции уже возбуждено уголовное дело.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, по данным следствия, 18 января женщина получила более 250 тысяч рублей и вечером не вернулась на работу для предоставления отчетности. Руководство организации тут же обратилось в районный отдел полиции с заявлением о розыске работницы.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска нашли женщину в одной из гостиниц города Сызрани. По ее словам, она хотела с деньгами добраться до Йошкар-Олы. К моменту задержания подозреваемая успела потратить около 50 тысяч рублей.Теперь женщине грозит крупный денежный штраф либо до 6 лет лишения свободы.



