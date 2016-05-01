В Николаевке в ходе застолья изнасиловали местного жителя Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как рассказал агентству «Новости Волгограда» руководитель Николаевского МрСО СУ СКР региона Денис Федюшкин, сейчас насильник арестован, ему грозит от 3 до 6 лет тюрьмы. На днях в Николаевский следственный отдел с опущенной головой пришел 32-летний местный житель. Преодолевая чувство стыда, мужчина рассказал об унизительном происшествии. По словам потерпевшего, он был приглашен в гости. В самый разгар застолья, когда все участники были уже изрядно пьяны, слово взяла барышня, пожаловавшись собравшимся на грязные сплетни, который якобы распускает о ее моральном облике потерпевший. За столом нашелся агрессивный джентльмен, который вступился за честь девушки. Этот 26-летний мужчина уже имел судимость и, как теперь выяснилось, извращенные привычки. Он связал болтливого гостя и затолкал ему в задний проход пустую бутылку из-под водки.Как рассказал агентству «Новости Волгограда» руководитель Николаевского МрСО СУ СКР региона Денис Федюшкин, сейчас насильник арестован, ему грозит от 3 до 6 лет тюрьмы.



