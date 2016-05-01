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» » » В Николаевке в ходе застолья изнасиловали местного жителя

В Николаевке в ходе застолья изнасиловали местного жителя

Сегодня, 12:19
Reporter
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На днях в Николаевский следственный отдел с опущенной головой пришел 32-летний местный житель. Преодолевая чувство стыда, мужчина рассказал об унизительном происшествии. По словам потерпевшего, он был приглашен в гости. В самый разгар застолья, когда все участники были уже изрядно пьяны, слово взяла барышня, пожаловавшись собравшимся на грязные сплетни, который якобы распускает о ее моральном облике потерпевший. За столом нашелся агрессивный джентльмен, который вступился за честь девушки. Этот 26-летний мужчина уже имел судимость и, как теперь выяснилось, извращенные привычки. Он связал болтливого гостя и затолкал ему в задний проход пустую бутылку из-под водки.
Как рассказал агентству «Новости Волгограда» руководитель Николаевского МрСО СУ СКР региона Денис Федюшкин, сейчас насильник арестован, ему грозит от 3 до 6 лет тюрьмы.
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