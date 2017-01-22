Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

Волжский трубный завод стал лауреатом правительственной премии

В Волгограде становятся популярными новые автобусные маршруты

Волгоградские электрички за год перевезли около 3 миллионов пассажиров

«Красный Октябрь» возглавил рейтинг производителей нержавеющей стали

С января УК заплатят штрафы за завышение оплаты услуг ЖКХ

ПривЖД на четверть увеличила налоговые отчисления региону

Минфин готовится повысить минимальную розничную цену на водку

Завод «Волгабас» получил господдержку в размере 85 миллионов рублей

В Волгограде за год построили 30 километров линий электроосвещения

Электронные проездные позволяют волгоградцам ездить со скидкой

В Волгограде открыли два новых автобусных маршрута

С января вносятся изменения в порядок оплаты услуг ЖКХ

» » » Под Камышином иномарка врезалась в фуру: погибли 4 человека

Под Камышином иномарка врезалась в фуру: погибли 4 человека

Сегодня, 10:48
Lopatin
Просмотров: 2
Комментариев: 0
Под Камышином иномарка врезалась в фуру: погибли 4 человекаВ субботу, 21 января, возле города Камышина на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в страшной аварии погибли сразу четыре человека.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, дорожная трагедия произошла в 13.30 на 457 километре федеральной дороги. 42-летняя женщина, управляя автомобилем «Kia Rio», ехала в сторону Саратова. Скорость иномарки была слишком высокой, из-за чего водитель не справилась с управлением, и машина оказалась на встречной полосе. Там она практически лоб в лоб столкнулась с большегрузом «DAF».
В результате ДТП погибли все находившиеся в иномарке люди: водитель, еще две женщины в возрасте 39 и 64 лет и 15-летний подросток. Все они из Камышина.

Фото с сайта skoronovosti.ru
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Под Камышином в ДТП погибли водитель иномарки с ребенком

В Новоаннинском районе в ДТП погибли 4 человека

В Дубовском районе в ДТП погиб водитель автобуса

Под Волгоградом в аварии двое погибли, пострадали 8-летний ребенок и 18-летняя девушка

Под Волгоградом в ДТП погибли девочка и женщина

В Волгоградской области в дорожных авариях за сутки погибли 3 человека

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги