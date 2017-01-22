Под Камышином иномарка врезалась в фуру: погибли 4 человека Просмотров: 2 Комментариев: 0

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, дорожная трагедия произошла в 13.30 на 457 километре федеральной дороги. 42-летняя женщина, управляя автомобилем «Kia Rio», ехала в сторону Саратова. Скорость иномарки была слишком высокой, из-за чего водитель не справилась с управлением, и машина оказалась на встречной полосе. Там она практически лоб в лоб столкнулась с большегрузом «DAF».

В результате ДТП погибли все находившиеся в иномарке люди: водитель, еще две женщины в возрасте 39 и 64 лет и 15-летний подросток. Все они из Камышина.



Фото с сайта skoronovosti.ru В субботу, 21 января, возле города Камышина на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в страшной аварии погибли сразу четыре человека.По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, дорожная трагедия произошла в 13.30 на 457 километре федеральной дороги. 42-летняя женщина, управляя автомобилем «Kia Rio», ехала в сторону Саратова. Скорость иномарки была слишком высокой, из-за чего водитель не справилась с управлением, и машина оказалась на встречной полосе. Там она практически лоб в лоб столкнулась с большегрузом «DAF».В результате ДТП погибли все находившиеся в иномарке люди: водитель, еще две женщины в возрасте 39 и 64 лет и 15-летний подросток. Все они из Камышина.



