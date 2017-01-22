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» » » Во Фролово при пожаре в доме едва не погиб трехлетний ребенок

Во Фролово при пожаре в доме едва не погиб трехлетний ребенок

Сегодня, 11:13
Lopatin
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Во Фролово при пожаре в доме едва не погиб трехлетний ребенокВ субботу, 21 января, в городе Фролово сгорел деревянный частный дом на улице Гагарина. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании поступило в 10.22. Жилое строение размером 8х6 метров было полностью объято огнем. Через 25 минут его потушили расчеты 58-й пожарно-спасательной части. Во время пожара пострадала девочка 2014 года рождения.
Специалисты считают, что возгорание могло произойти из-за короткого замыкания электрической проводки.


Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области.
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