На волгоградском заводе почти всю ночь бушевал пожар Просмотров: 7 Комментариев: 0 В воскресенье, 22 января, в Дзержинском районе города Волгограда горело производственное здание на территории завода «Волгогазоаппарат».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило ночью в 2.48. На улице Новодвинской в двухэтажном кирпичном здании горело оборудование по производству металлопрофиля и мебель.

На тушение пожара выехали сразу три расчета 15-й, 21-й и 20-й пожарно-спасательных частей. Лишь к 6 часам утра им удалось справиться с огнем.

К счастью, во время пожара никто не пострадал. В настоящий момент специалисты выясняют причину возгорания. В воскресенье, 22 января, в Дзержинском районе города Волгограда горело производственное здание на территории завода «Волгогазоаппарат».Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило ночью в 2.48. На улице Новодвинской в двухэтажном кирпичном здании горело оборудование по производству металлопрофиля и мебель.На тушение пожара выехали сразу три расчета 15-й, 21-й и 20-й пожарно-спасательных частей. Лишь к 6 часам утра им удалось справиться с огнем.К счастью, во время пожара никто не пострадал. В настоящий момент специалисты выясняют причину возгорания.



