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На волгоградском заводе почти всю ночь бушевал пожар

Сегодня, 12:51
Lopatin
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На волгоградском заводе почти всю ночь бушевал пожарВ воскресенье, 22 января, в Дзержинском районе города Волгограда горело производственное здание на территории завода «Волгогазоаппарат».
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило ночью в 2.48. На улице Новодвинской в двухэтажном кирпичном здании горело оборудование по производству металлопрофиля и мебель.
На тушение пожара выехали сразу три расчета 15-й, 21-й и 20-й пожарно-спасательных частей. Лишь к 6 часам утра им удалось справиться с огнем.
К счастью, во время пожара никто не пострадал. В настоящий момент специалисты выясняют причину возгорания.
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