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» » » В Палласовском районе иномарка насмерть сбила пенсионера

В Палласовском районе иномарка насмерть сбила пенсионера

Вчера, 09:42
Lopatin
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В Палласовском районе иномарка насмерть сбила пенсионераВ воскресенье, 22 января, в Палласовском районе под колесами иномарки погиб 60-летний мужчина.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, смертельное ДТП произошло в 18.30 в селе Савинка. 20-летний водитель автомобиля «Toyota Corolla» по переулку Щорса направлялся в сторону улицы Ленина и наехал на пожилого мужчину, переходившего дорогу.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.
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