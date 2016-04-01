В Палласовском районе иномарка насмерть сбила пенсионера Просмотров: 70 Комментариев: 0

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, смертельное ДТП произошло в 18.30 в селе Савинка. 20-летний водитель автомобиля «Toyota Corolla» по переулку Щорса направлялся в сторону улицы Ленина и наехал на пожилого мужчину, переходившего дорогу.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. В воскресенье, 22 января, в Палласовском районе под колесами иномарки погиб 60-летний мужчина.Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, смертельное ДТП произошло в 18.30 в селе Савинка. 20-летний водитель автомобиля «Toyota Corolla» по переулку Щорса направлялся в сторону улицы Ленина и наехал на пожилого мужчину, переходившего дорогу.В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.



