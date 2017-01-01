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» » » В Светлоярском районе ночью больше 3 часов тушили горящие опилки

В Светлоярском районе ночью больше 3 часов тушили горящие опилки

Вчера, 10:04
Lopatin
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В Светлоярском районе ночью больше 3 часов тушили горящие опилкиВ понедельник, 23 января, ночью произошел крупный пожар в Светлоярском районе Волгоградской области.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании было получено в 0.52. В селе Большие Чапурники в железобетонном строении горели опилки отдельными очагами на площади 150 квадратных метров.
Расчеты 7-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение только к 4 часам утра. Погибших и пострадавших нет. По мнению специалистов, предполагаемая причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности.


Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области.
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