В Светлоярском районе ночью больше 3 часов тушили горящие опилки Просмотров: 74 Комментариев: 0

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании было получено в 0.52. В селе Большие Чапурники в железобетонном строении горели опилки отдельными очагами на площади 150 квадратных метров.

Расчеты 7-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение только к 4 часам утра. Погибших и пострадавших нет. По мнению специалистов, предполагаемая причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности.





Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области. В понедельник, 23 января, ночью произошел крупный пожар в Светлоярском районе Волгоградской области.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании было получено в 0.52. В селе Большие Чапурники в железобетонном строении горели опилки отдельными очагами на площади 150 квадратных метров.Расчеты 7-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение только к 4 часам утра. Погибших и пострадавших нет. По мнению специалистов, предполагаемая причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности.



