В Краснослободске сотрудники экстренных служб спасли жизнь тучной пенсионерке Просмотров: 88 Комментариев: 0 Необычный вызов поступил в Краснослободский поисково-спасательный отряд МЧС России накануне утром. Срочная госпитализация требовалась пенсионерке, которая находилась в бессознательном состоянии и, вероятно, перенесла инсульт. С большим трудом медики разместили больную на носилках, однако, собственными силами поднять их попросту не смогли- вес женщины был далеко за центнер. На помощь пришли спасатели, которые вчетвером донесли 72-летнюю жительницу Краснослободска до скорой. Как стало известно, со слов работников оперативных служб, пострадавшую успели вовремя доставить в районную больницу, сейчас она находится в реанимации.



