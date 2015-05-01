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В Краснослободске сотрудники экстренных служб спасли жизнь тучной пенсионерке
Вчера, 12:49
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Необычный вызов поступил в Краснослободский поисково-спасательный отряд МЧС России накануне утром. Срочная госпитализация требовалась пенсионерке, которая находилась в бессознательном состоянии и, вероятно, перенесла инсульт. С большим трудом медики разместили больную на носилках, однако, собственными силами поднять их попросту не смогли- вес женщины был далеко за центнер. На помощь пришли спасатели, которые вчетвером донесли 72-летнюю жительницу Краснослободска до скорой. Как стало известно, со слов работников оперативных служб, пострадавшую успели вовремя доставить в районную больницу, сейчас она находится в реанимации.
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