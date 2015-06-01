Житель Волжского оказался в больнице из-за чрезмерной жажды пива Просмотров: 90 Комментариев: 0

Обидчику студенту теперь грозит до восьми лет лишения свободы за умышленное причинении тяжкого вреда здоровью. Выходные явно не задались у 46-летнего волжанина. В субботу мужчина отправился в пивбар, чтобы сбросить стресс после рабочей недели. Торопясь пропустить кружечку, в очереди он не поделил место с более молодым соперником. 21-летний студент вызвал мужчину «на разговор». Спорщики вышли на улицу, где между ними завязалась драка, в которую, к слову, влезли друзья молодого оппонента. В результате 46-летний мужчина получил ссадины, ушибы, а позже в больнице у него был диагностирован еще и перелом.Обидчику студенту теперь грозит до восьми лет лишения свободы за умышленное причинении тяжкого вреда здоровью.



