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» » » Житель Волжского оказался в больнице из-за чрезмерной жажды пива

Житель Волжского оказался в больнице из-за чрезмерной жажды пива

Вчера, 13:17
Reporter
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Выходные явно не задались у 46-летнего волжанина. В субботу мужчина отправился в пивбар, чтобы сбросить стресс после рабочей недели. Торопясь пропустить кружечку, в очереди он не поделил место с более молодым соперником. 21-летний студент вызвал мужчину «на разговор». Спорщики вышли на улицу, где между ними завязалась драка, в которую, к слову, влезли друзья молодого оппонента. В результате 46-летний мужчина получил ссадины, ушибы, а позже в больнице у него был диагностирован еще и перелом.
Обидчику студенту теперь грозит до восьми лет лишения свободы за умышленное причинении тяжкого вреда здоровью.
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