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Сотрудники МЧС локализовали крупный пожар на западе Волгограда

Вчера, 13:35
Reporter
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Сотрудники МЧС локализовали крупный пожар на западе Волгограда
Сообщение о пожаре поступило оперативному дежурному сегодня 11.15. Как выяснилось, в Дзержинском районе Волгограда полыхал склад мебельной фабрики площадью более 1000 квадратных метров. Как сообщили агентству «Новости Волгограда» в пресс-службе ГУ МЧС региона, на место прибыли 5 пожарных расчетов. Источника рядом не оказалось, поэтому был организован подвоз воды дополнительными пожарными подразделениями. Спустя полтора часа после начала возгорания оно было локализовано. Погибших и пострадавших нет, в ближайшее время пожарные планируют полностью ликвидировать возгорание.
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