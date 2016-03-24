В Волжской горбольнице бывший зек избил врача-травматолога Просмотров: 86 Комментариев: 0

В результате оперативно-розыскных мероприятий накануне подозреваемый был задержан. В содеянном он сознался. Сейчас на него заведено уголовное дело. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Конфликт между врачом и пьяным пациентом произошел еще в прошлом году 21 декабря. Установлено, что в девятом часу вечера неработающий, ранее судимый за грабеж 35-летний житель Среднеахтубинского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил 36-летнего травматолога в одной из городских больниц Волжского, после чего скрылся. Согласно заключению экспертов, медработник получил травмы средней тяжести, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.В результате оперативно-розыскных мероприятий накануне подозреваемый был задержан. В содеянном он сознался. Сейчас на него заведено уголовное дело. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.



