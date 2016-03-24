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» » » В Волжской горбольнице бывший зек избил врача-травматолога

В Волжской горбольнице бывший зек избил врача-травматолога

Вчера, 16:14
Lopatin
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В Волжской горбольнице бывший зек избил врача-травматологаКонфликт между врачом и пьяным пациентом произошел еще в прошлом году 21 декабря. Установлено, что в девятом часу вечера неработающий, ранее судимый за грабеж 35-летний житель Среднеахтубинского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил 36-летнего травматолога в одной из городских больниц Волжского, после чего скрылся. Согласно заключению экспертов, медработник получил травмы средней тяжести, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.
В результате оперативно-розыскных мероприятий накануне подозреваемый был задержан. В содеянном он сознался. Сейчас на него заведено уголовное дело. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.
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