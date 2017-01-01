В Еланском районе на дороге сгорел неисправный «КамАЗ» Просмотров: 0 Комментариев: 0

Вызванные на место происшествия расчеты 37-й пожарно-спасательной части потушили огонь через 25 минут. Специалисты считают, что возгорание произошло из-за неисправности транспортного средства. В понедельник, 23 января, в 10 часов ночи в Еланском районе загорелся автомобиль «КамАЗ». По информации пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области, пожар произошел на дороге «Елань – Новоаннинский». У грузовика 1984 года выпуска горели моторный отсек, переднее колесо и обшивка салона.Вызванные на место происшествия расчеты 37-й пожарно-спасательной части потушили огонь через 25 минут. Специалисты считают, что возгорание произошло из-за неисправности транспортного средства.



