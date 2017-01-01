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» » » В Еланском районе на дороге сгорел неисправный «КамАЗ»

В Еланском районе на дороге сгорел неисправный «КамАЗ»

Сегодня, 09:49
Lopatin
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В Еланском районе на дороге сгорел неисправный «КамАЗ»В понедельник, 23 января, в 10 часов ночи в Еланском районе загорелся автомобиль «КамАЗ». По информации пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области, пожар произошел на дороге «Елань – Новоаннинский». У грузовика 1984 года выпуска горели моторный отсек, переднее колесо и обшивка салона.
Вызванные на место происшествия расчеты 37-й пожарно-спасательной части потушили огонь через 25 минут. Специалисты считают, что возгорание произошло из-за неисправности транспортного средства.
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