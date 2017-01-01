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» » » В Городищенском районе столкнулись два большегруза

В Городищенском районе столкнулись два большегруза

Сегодня, 10:08
Lopatin
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В Городищенском районе столкнулись два большегрузаВ понедельник, 23 января, в Городищенском районе произошло ДТП с участием двух большегрузов.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, авария случилась в 16 часов на 931 километре федеральной трассы М-6 Каспий «Москва – Волгоград». У грузовика «Renault Magnum» произошла разгерметизация двух колес на прицепе, и его вынесло на полосу для встречного движения. В Городищенском районе столкнулись два большегрузаВ него тут же врезался автомобиль «MAN». В результате столкновения 28-летний водитель второй фуры получил травмы и был доставлен МУЗ КБ № 25.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
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