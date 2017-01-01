В Городищенском районе столкнулись два большегруза Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, авария случилась в 16 часов на 931 километре федеральной трассы М-6 Каспий «Москва – Волгоград». У грузовика «Renault Magnum» произошла разгерметизация двух колес на прицепе, и его вынесло на полосу для встречного движения.





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области. В понедельник, 23 января, в Городищенском районе произошло ДТП с участием двух большегрузов.Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, авария случилась в 16 часов на 931 километре федеральной трассы М-6 Каспий «Москва – Волгоград». У грузовика «Renault Magnum» произошла разгерметизация двух колес на прицепе, и его вынесло на полосу для встречного движения. В него тут же врезался автомобиль «MAN». В результате столкновения 28-летний водитель второй фуры получил травмы и был доставлен МУЗ КБ № 25.



