В Краснооктябрьском районе «девятка» врезалась в маршрутку Просмотров: 16 Комментариев: 0

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, 20-летняя девушка, управляя автомобилем «ВАЗ-2109», на пересечении проспекта Ленина с улицей 39-ая Гвардейская стала поворачивать налево и столкнулась с пассажирской «Газелью», которая ехала в сторону Тракторозаводского района. От удара маршрутку отбросило на автомобиль «Лада Ларгус».

В результате ДТП водитель и 15-летняя пассажирка «девятки» с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области. В понедельник, 23 января, в Краснооктябрьском районе Волгограда на центральном проспекте в пять вечера произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и микроавтобуса, в результате чего пострадали два человека.По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, 20-летняя девушка, управляя автомобилем «ВАЗ-2109», на пересечении проспекта Ленина с улицей 39-ая Гвардейская стала поворачивать налево и столкнулась с пассажирской «Газелью», которая ехала в сторону Тракторозаводского района. От удара маршрутку отбросило на автомобиль «Лада Ларгус».В результате ДТП водитель и 15-летняя пассажирка «девятки» с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.



