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» » » В Краснооктябрьском районе «девятка» врезалась в маршрутку

В Краснооктябрьском районе «девятка» врезалась в маршрутку

Сегодня, 10:31
Lopatin
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В Краснооктябрьском районе «девятка» врезалась в маршруткуВ понедельник, 23 января, в Краснооктябрьском районе Волгограда на центральном проспекте в пять вечера произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и микроавтобуса, в результате чего пострадали два человека.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, 20-летняя девушка, управляя автомобилем «ВАЗ-2109», на пересечении проспекта Ленина с улицей 39-ая Гвардейская стала поворачивать налево и столкнулась с пассажирской «Газелью», которая ехала в сторону Тракторозаводского района. От удара маршрутку отбросило на автомобиль «Лада Ларгус».
В результате ДТП водитель и 15-летняя пассажирка «девятки» с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
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