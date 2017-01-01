Крупный чиновник администрации Волгоградской области крышевал алкогольный бизнес в регионе Просмотров: 21 Комментариев: 0 Заплати мзду и спи спокойно. По такой нехитрой схеме начальник отдела областной администрации предложил работать волгоградскому коммерсанту, который интересовался у чиновников пакетом документов, необходимым для открытия алкогольного бизнеса. Таким образом с июня 2016 года лицензию предпринимателю заменило ежемесячное денежное вознаграждение для "благодетеля". Деньги начальнику отдела обладминистрации передавались через специалиста отдела. За полгода чиновники разбогатели на 100 тыс. рублей, а после передачи последней части взятки в районе стадиона "Динамо" на ул. Донецкой их деятельность была пресечена оперативными сотрудниками УФСБ региона. По указанным фактам следователи СУ СКР возбудили уголовное дело по ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Крупный чиновник задержан, в течение двух дней суд изберет ему меру пресечения. А вот подчиненный, через которого передавались деньги, от органов следствия скрылся и уже объявлен в розыск.



