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» » » Опубликовано видео с чиновниками-коррупционерами из администрации Волгоградской области

Опубликовано видео с чиновниками-коррупционерами из администрации Волгоградской области

Вчера, 14:13
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Просмотров: 178
Комментариев: 0
Опубликовано видео с чиновниками-коррупционерами из администрации Волгоградской области
Около полугода продолжалось «коррупционное сотрудничество» Романа Самороковского, заведующего сектором контроля потребительского рынка и розничной продажи алкогольной продукции комитета промышленности и торговли администрации региона, с одним из волгоградских коммерсантов. Последний реализовывал в розницу продукты питания и алкоголь. Для их продажи нужны специальные разрешительные документы или покровительство чиновников.
Предприниматель соблазнился на последний вариант и ежемесячно отдавал своему покровителю через другого сотрудника обладминистрации небольшие суммы. За 6 месяцев набежало более 100 тыс. рублей.
Накануне Самороковского задержали оперативные сотрудники УФСБ региона и полицейские. Еще один фигурант, выступавший посредником, успел скрыться и объявлен в розыск. По указанным фактам следователи СУ СК региона возбудили уголовное дело по ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).



Роман Самороковский задержан, в течение двух дней суд изберет ему меру пресечения.
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