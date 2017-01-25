Опубликовано видео с чиновниками-коррупционерами из администрации Волгоградской области Просмотров: 178 Комментариев: 0

Около полугода продолжалось «коррупционное сотрудничество» Романа Самороковского, заведующего сектором контроля потребительского рынка и розничной продажи алкогольной продукции комитета промышленности и торговли администрации региона, с одним из волгоградских коммерсантов. Последний реализовывал в розницу продукты питания и алкоголь. Для их продажи нужны специальные разрешительные документы или покровительство чиновников.

Предприниматель соблазнился на последний вариант и ежемесячно отдавал своему покровителю через другого сотрудника обладминистрации небольшие суммы. За 6 месяцев набежало более 100 тыс. рублей.

Накануне Самороковского задержали оперативные сотрудники УФСБ региона и полицейские. Еще один фигурант, выступавший посредником, успел скрыться и объявлен в розыск. По указанным фактам следователи СУ СК региона возбудили уголовное дело по ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).







Роман Самороковский задержан, в течение двух дней суд изберет ему меру пресечения. Около полугода продолжалось «коррупционное сотрудничество», заведующего сектором контроля потребительского рынка и розничной продажи алкогольной продукции комитета промышленности и торговли администрации региона, с одним из волгоградских коммерсантов. Последний реализовывал в розницу продукты питания и алкоголь. Для их продажи нужны специальные разрешительные документы или покровительство чиновников.Предприниматель соблазнился на последний вариант и ежемесячно отдавал своему покровителю через другого сотрудника обладминистрации небольшие суммы. ЗанабежалоНаканунезадержали оперативные сотрудникирегиона и полицейские. Еще один фигурант, выступавший посредником, успел скрыться и объявлен в розыск. По указанным фактам следователирегиона возбудили уголовное дело(получение взятки в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).задержан, в течение двух дней суд изберет ему меру пресечения.



