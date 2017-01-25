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» » » Беременная уроженка Волгограда получила тяжелые травмы после падения с 4-го этажа

Беременная уроженка Волгограда получила тяжелые травмы после падения с 4-го этажа

Вчера, 17:26
Reporter
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Инцидент произошел на Кубани в г. Горячий Ключ, куда уроженка Волгограда переехала в конце прошлого года. Поздно вечером 23 января женщина выпала из окна 4-го этажа одной из многоэтажек по улице Ленина. В момент трагедии дома был сожитель пострадавшей, он тут же выбежал на улицу и вызвал скорую. К моменту приезда медиков женщина была в сознании. Как выяснилось, она получила тяжелые травмы- перелом позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Пострадавшую доставили в реанимацию, где она была прооперирована. Сейчас по факту случившегося следователи проводят проверку, в частности, выясняют, не состояла ли пострадавшая на учете в наркодиспансере. Известно, что перед инцидентом она распивала спиртное вместе с сожителем, хотя и находилась, предположительно, на втором месяце беременности.
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