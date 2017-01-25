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В Волжском буйного наркомана доставили в отдел полиции в багажнике легковушки
Вчера, 17:43
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Представление на ул. Карбышева в Волжском прошло в лучших традициях уличных театральных выступлений. За исключением того, что главным действующим лицом был не актер, вошедший в образ, а мужчина под кайфом.
Сначала неадекватный пешеход развлекался тем, что лавировал между машин посередине проезжей части, а когда один из автомобилей остановился, чтобы, возможно, спасти ему жизнь, мужчина взобрался на крышу легковушки. Какое-то время, водитель, работающий таксистом, ошарашено смотрел, как его «Рено» обрастает вмятинами под весом танцора в наркотическом трансе, а затем решился усмирить буйного пешехода. Мужчина не придумал ничего лучше, как затолкать нарушителя спокойствия в багажник своего автомобиля и доставить узника в отделение полиции.
Полицейские составили протокол о порче имущества, зафиксировав повреждения на автомобиле, и отправили веселого пешехода в изолятор.
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