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» » » В Быковском районе сгорел дом с пенсионеркой

В Быковском районе сгорел дом с пенсионеркой

Сегодня, 09:09
Lopatin
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В Быковском районе сгорел дом с пенсионеркойВо вторник, 24 января, полностью сгорел частный дом в селе Кислово Быковского района.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило утром в 8.10. На улице Кирова по всей площади горел дом размером 6х8 метров.
Огонь потушили расчеты 34-й пожарно-спасательной части. На месте происшествия была обнаружена погибшая женщина 1947 года рождения.
Сотрудники МЧС предполагают, что пожар мог произойти из-за короткого замыкания электрической проводки.
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