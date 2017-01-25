В Быковском районе сгорел дом с пенсионеркой Просмотров: 0 Комментариев: 0

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило утром в 8.10. На улице Кирова по всей площади горел дом размером 6х8 метров.

Огонь потушили расчеты 34-й пожарно-спасательной части. На месте происшествия была обнаружена погибшая женщина 1947 года рождения.

Сотрудники МЧС предполагают, что пожар мог произойти из-за короткого замыкания электрической проводки. Во вторник, 24 января, полностью сгорел частный дом в селе Кислово Быковского района.По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило утром в 8.10. На улице Кирова по всей площади горел дом размером 6х8 метров.Огонь потушили расчеты 34-й пожарно-спасательной части. На месте происшествия была обнаружена погибшая женщина 1947 года рождения.Сотрудники МЧС предполагают, что пожар мог произойти из-за короткого замыкания электрической проводки.



