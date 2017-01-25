В двух районах Волгограда за ночь сгорели пять иномарок Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в 2.31 был зарегистрирован пожар в Центральном районе. На улице Батальонной огнем были охвачены сразу 4 иномарки - «Audi А8», «Ford Focus» и внедорожники «Volkswagen Touareg», «Toyota Land Cruiser». Расчеты 3-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение через 15 минут. Специалисты пока устанавливают причину пожара.

Другое сообщение о возгорании автомобиля поступило в 3.43 из Дзержинского района. В автомобиле «Kia Sorento», припаркованного на улице Балтийской, горел моторный отсек. Огонь потушили прибывшие на место происшествия сотрудники 21-й пожарно-спасательной части. По мнению специалистов, скорее всего, иномарку кто-то поджег. В среду, 25 января, в двух районах Волгограда ночью сгорели пять автомобилей иностранного производства.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в 2.31 был зарегистрирован пожар в Центральном районе. На улице Батальонной огнем были охвачены сразу 4 иномарки - «Audi А8», «Ford Focus» и внедорожники «Volkswagen Touareg», «Toyota Land Cruiser». Расчеты 3-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение через 15 минут. Специалисты пока устанавливают причину пожара.Другое сообщение о возгорании автомобиля поступило в 3.43 из Дзержинского района. В автомобиле «Kia Sorento», припаркованного на улице Балтийской, горел моторный отсек. Огонь потушили прибывшие на место происшествия сотрудники 21-й пожарно-спасательной части. По мнению специалистов, скорее всего, иномарку кто-то поджег.



