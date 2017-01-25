В Волжском «Лада» врезалась в припаркованный грузовик Просмотров: 0 Комментариев: 0

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в 16.40 на автодороге №7. 25-летний водитель легковушки не справился с управлением и совершил наезд на грузовой автомобиль «Iveco», припаркованный у края проезжей части.

В результате аварии погибла 38-летняя пассажирка «Лады». И в больницу с травмами доставлена 42-летняя женщина, также ехавшая в этом автомобиле.





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области. Во вторник, 24 января, в Волжском автомобиль «ВАЗ-2115» врезался в стоящую фуру.По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в 16.40 на автодороге №7. 25-летний водитель легковушки не справился с управлением и совершил наезд на грузовой автомобиль «Iveco», припаркованный у края проезжей части.В результате аварии погибла 38-летняя пассажирка «Лады». И в больницу с травмами доставлена 42-летняя женщина, также ехавшая в этом автомобиле.



