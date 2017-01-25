В Кировском районе неизвестный водитель задавил 85-летнюю пенсионерку Просмотров: 0 Комментариев: 0

С места происшествия травмированную женщину доставили в больницу, однако врачи не смогли ее спасти. Во вторник, 24 января, вечером в Кировском районе города Волгограда прохожие обнаружили лежащую на проезжей части пожилую женщину. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, пострадавшую нашли в 19.30 напротив дома №14 переулка Школьный. Предположительно, 85-летнюю пенсионерку сбила машина.С места происшествия травмированную женщину доставили в больницу, однако врачи не смогли ее спасти.



