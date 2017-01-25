Под Волгоградом полиция задержала 16 иностранцев-нарушителей Просмотров: 0 Комментариев: 0



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, все иностранцы приехали к нам в регион в качестве туристов, однако на самом деле занимались полевыми работами. Все нарушители привлечены к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности и несоответствие заявленной цели въезда в Российскую Федерацию.



Теперь иностранцы выплатят штраф, а при повторном нарушении в течение года они будут выдворены за пределы страны.















Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области. В трех километрах северо-западнее хутора Донской Городищенского района сотрудники полиции задержали 16 граждан Узбекистана и Китая.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, все иностранцы приехали к нам в регион в качестве туристов, однако на самом деле занимались полевыми работами. Все нарушители привлечены к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности и несоответствие заявленной цели въезда в Российскую Федерацию. Теперь иностранцы выплатят штраф, а при повторном нарушении в течение года они будут выдворены за пределы страны.



