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» » » Под Волгоградом полиция задержала 16 иностранцев-нарушителей

Под Волгоградом полиция задержала 16 иностранцев-нарушителей

Сегодня, 13:27
Lopatin
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Под Волгоградом полиция задержала 16 иностранцев-нарушителейВ трех километрах северо-западнее хутора Донской Городищенского района сотрудники полиции задержали 16 граждан Узбекистана и Китая.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, все иностранцы приехали к нам в регион в качестве туристов, однако на самом деле занимались полевыми работами. Все нарушители привлечены к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности и несоответствие заявленной цели въезда в Российскую Федерацию.

Под Волгоградом полиция задержала 16 иностранцев-нарушителейТеперь иностранцы выплатят штраф, а при повторном нарушении в течение года они будут выдворены за пределы страны.







Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
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