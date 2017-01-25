Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

На Волжской ГЭС увеличили сброс воды

Волжский трубный завод стал лауреатом правительственной премии

В Волгограде становятся популярными новые автобусные маршруты

Волгоградские электрички за год перевезли около 3 миллионов пассажиров

«Красный Октябрь» возглавил рейтинг производителей нержавеющей стали

С января УК заплатят штрафы за завышение оплаты услуг ЖКХ

ПривЖД на четверть увеличила налоговые отчисления региону

Минфин готовится повысить минимальную розничную цену на водку

Завод «Волгабас» получил господдержку в размере 85 миллионов рублей

В Волгограде за год построили 30 километров линий электроосвещения

Электронные проездные позволяют волгоградцам ездить со скидкой

В Волгограде открыли два новых автобусных маршрута

» » » Закрытая заслонка дымохода убила двух женщин в селе под Камышином

Закрытая заслонка дымохода убила двух женщин в селе под Камышином

Сегодня, 13:54
Reporter
Просмотров: 0
Комментариев: 0
Трагедия произошла в в селе Умет Камышинского района. Накануне утром родственники обнаружили в частном доме тела двух женщин, матери и дочери. После осмотра места происшествия практически не осталось сомнений в том, что погибшие отравились угарным газом
Одна из женщин, вероятно, грубо нарушила технику безопасности при использовании газово-печного оборудования и закрыла заслонку дымохода. По факт несчастного случая назначено проведение ряда экспертиз, точная причина ЧП будет установлена в ходе проверки, которую проводят следователи СО по городу Камышину СУ СК РФ Волгоградской области.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Волгограде четыре человека отравились угарным газом

Молодая волгоградская пара погибла от отравления угарным газом

Волгоградка умерла в ванной, задохнувшись угарным газом

Пенсионерка из Волгограда убила свою младшую сестру

Подросток отравился угарным газом в своем доме

Пять детей доставлены в больницу в Волгограде с отравлением угарным газом

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги