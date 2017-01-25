Закрытая заслонка дымохода убила двух женщин в селе под Камышином Просмотров: 0 Комментариев: 0

Одна из женщин, вероятно, грубо нарушила технику безопасности при использовании газово-печного оборудования и закрыла заслонку дымохода. По факт несчастного случая назначено проведение ряда экспертиз, точная причина ЧП будет установлена в ходе проверки, которую проводят следователи СО по городу Камышину СУ СК РФ Волгоградской области. Трагедия произошла в в селе Умет Камышинского района. Накануне утром родственники обнаружили в частном доме тела двух женщин, матери и дочери. После осмотра места происшествия практически не осталось сомнений в том, что погибшие отравились угарным газомОдна из женщин, вероятно, грубо нарушила технику безопасности при использовании газово-печного оборудования и закрыла заслонку дымохода. По факт несчастного случая назначено проведение ряда экспертиз, точная причина ЧП будет установлена в ходе проверки, которую проводят следователи СО по городу Камышину СУ СК РФ Волгоградской области.



