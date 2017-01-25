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Закрытая заслонка дымохода убила двух женщин в селе под Камышином
Сегодня, 13:54
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Трагедия произошла в в селе Умет Камышинского района. Накануне утром родственники обнаружили в частном доме тела двух женщин, матери и дочери. После осмотра места происшествия практически не осталось сомнений в том, что погибшие отравились угарным газом
Одна из женщин, вероятно, грубо нарушила технику безопасности при использовании газово-печного оборудования и закрыла заслонку дымохода. По факт несчастного случая назначено проведение ряда экспертиз, точная причина ЧП будет установлена в ходе проверки, которую проводят следователи СО по городу Камышину СУ СК РФ Волгоградской области.
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