В Волгограде семья обвинила свекра в изнасиловании, чтобы выгнать его из квартиры Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как выяснилось, сын предложил пожилому отцу выпить и обсудить семейный бюджет. Затем мужчина упрекнул пенсионера, что он оставляет пенсию себе и совсем не тратится на продукты. Возникла ссора, в ходе которой сын, по словам дедушки, пообещал посадить его. Уязвимое место свекра - давнишняя судимость за преступление половой направленности. По всей вероятности именно на этом решили сыграть муж и жена. Прямо в день ссоры со свекром они вызвали полицию, указав, что видели, как из комнаты, где полураздетый дед смотрел телевизор, вышла годовалая внучка с якобы спущенными колготками. Никаких доказательств, что к девочке применялось насилие, представлено не было. Осмотр малышки никаких повреждений у нее не выявил. Как рассказал агентству «Новости Волгограда» заместитель руководителя СО по Тракторозаводскому району регионального СУ СКР Алим Гешев, сейчас назначен ряд экспертиз, в том числе, участникам конфликта предстоит пройти полиграф, чтобы окончательно поставить точку в этом непростом деле. Квартирный вопрос – тема больная для многих семей, особенно когда приходится ютиться под одной крышей с родителями. Однако случай, который произошел на севере Волгограда, подчеркивает самые грязные свойства человеческой натуры. Чтобы избавиться от 71-летнего свекра муж и жена, делящие с пенсионером и своими двумя детьми «двушку», сговорились оклеветать его. По крайней мере, об этом свидетельствуют первые результаты проводимой следователями проверки.Как выяснилось, сын предложил пожилому отцу выпить и обсудить семейный бюджет. Затем мужчина упрекнул пенсионера, что он оставляет пенсию себе и совсем не тратится на продукты. Возникла ссора, в ходе которой сын, по словам дедушки, пообещал посадить его. Уязвимое место свекра - давнишняя судимость за преступление половой направленности. По всей вероятности именно на этом решили сыграть муж и жена. Прямо в день ссоры со свекром они вызвали полицию, указав, что видели, как из комнаты, где полураздетый дед смотрел телевизор, вышла годовалая внучка с якобы спущенными колготками. Никаких доказательств, что к девочке применялось насилие, представлено не было. Осмотр малышки никаких повреждений у нее не выявил. Как рассказал агентству «Новости Волгограда» заместитель руководителя СО по Тракторозаводскому району регионального СУ СКР Алим Гешев, сейчас назначен ряд экспертиз, в том числе, участникам конфликта предстоит пройти полиграф, чтобы окончательно поставить точку в этом непростом деле.



