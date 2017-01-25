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» » » Волгоградская пенсионерка перевела мошеннику 840 тысяч рублей

Волгоградская пенсионерка перевела мошеннику 840 тысяч рублей

Сегодня, 15:43
Lopatin
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Волгоградская пенсионерка перевела мошеннику 840 тысяч рублейС марта 2016 года 86-летней пенсионерке, живущей в Ворошиловском районе Волгограда, стал звонить неизвестный мужчина, который просил перевести ему различные суммы денег. При этом он уверял, что вернет их с большими процентами.
Поверив незнакомцу, пожилая женщина каждый раз переводила ему деньги через платежный терминал. И лишь когда сумма составила более 840 тысяч рублей, а обещанных процентов она не получила, пенсионерка обратилась в полицию.
По факту мошенничества сотрудники полиции сейчас проводят оперативно-розыскные мероприятия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
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