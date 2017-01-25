Гоп-стоп в ТЦ Пирамида: волгоградца избили за отказ отдать деньги Просмотров: 23 Комментариев: 0 Инцидент случился сегодня около часа ночи в кафе «Кофемания» в ТЦ Пирамида. Как стало известно со слов потерпевшего, к нему подошел молодой человек спортивного телосложения и с южным акцентом заявил о своем оскорблении. Удивленный волгоградец, который видел незнакомца впервые в жизни, захотел узнать, в чем же заключалось «оскорбление». В ответ он получил грубый толчок и был усажен за стол. «Ты меня оскорбил, давай 5 тыс. рублей и тема закрыта, а иначе мы отнимем у тебя здоровье». В этот момент за стол подсели еще двое уроженцев юга. Потерпевший стал задавать уточняющие вопросы, такая непонятливость, видимо, разозлила южан и один из них нанес пострадавшему несколько ударов в лицо. После этого компания скрылась, а пострадавший с множественными гематомами на лице вызвал скорую и полицию. Примечательно, что кафе оборудовано камерой наблюдения. Потерпевший уже просмотрел видео вместе с полицейскими и дал показания, поэтому с доказательной базой преступления проблем быть не должно. Личности нападавших пока не установлены.



