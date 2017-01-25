Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

На Волжской ГЭС увеличили сброс воды

Волжский трубный завод стал лауреатом правительственной премии

В Волгограде становятся популярными новые автобусные маршруты

Волгоградские электрички за год перевезли около 3 миллионов пассажиров

«Красный Октябрь» возглавил рейтинг производителей нержавеющей стали

С января УК заплатят штрафы за завышение оплаты услуг ЖКХ

ПривЖД на четверть увеличила налоговые отчисления региону

Минфин готовится повысить минимальную розничную цену на водку

Завод «Волгабас» получил господдержку в размере 85 миллионов рублей

В Волгограде за год построили 30 километров линий электроосвещения

Электронные проездные позволяют волгоградцам ездить со скидкой

В Волгограде открыли два новых автобусных маршрута

» » » Гоп-стоп в ТЦ Пирамида: волгоградца избили за отказ отдать деньги

Гоп-стоп в ТЦ Пирамида: волгоградца избили за отказ отдать деньги

Сегодня, 16:31
Reporter
Просмотров: 23
Комментариев: 0
Инцидент случился сегодня около часа ночи в кафе «Кофемания» в ТЦ Пирамида. Как стало известно со слов потерпевшего, к нему подошел молодой человек спортивного телосложения и с южным акцентом заявил о своем оскорблении. Удивленный волгоградец, который видел незнакомца впервые в жизни, захотел узнать, в чем же заключалось «оскорбление». В ответ он получил грубый толчок и был усажен за стол. «Ты меня оскорбил, давай 5 тыс. рублей и тема закрыта, а иначе мы отнимем у тебя здоровье». В этот момент за стол подсели еще двое уроженцев юга. Потерпевший стал задавать уточняющие вопросы, такая непонятливость, видимо, разозлила южан и один из них нанес пострадавшему несколько ударов в лицо. После этого компания скрылась, а пострадавший с множественными гематомами на лице вызвал скорую и полицию. Примечательно, что кафе оборудовано камерой наблюдения. Потерпевший уже просмотрел видео вместе с полицейскими и дал показания, поэтому с доказательной базой преступления проблем быть не должно. Личности нападавших пока не установлены.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Конфликт в придорожном кафе под Волгоградом закончился стрельбой

Перестрелка в волгоградском кафе. Ранен молодой человек

Волгоградец подпалил Frant’Эль

Волгоградец забыл расплатится за колбасу и был жестоко избит охраной

Под Волгоградом молодого парня ограбили прямо на улице

Работник Волжского абразивного завода сбросился с моста

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги