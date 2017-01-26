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» » » У жителя Урюпинского района нашли 6 ящиков с марихуаной

У жителя Урюпинского района нашли 6 ящиков с марихуаной

Сегодня, 09:09
Lopatin
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У жителя Урюпинского района нашли 6 ящиков с марихуанойСотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области выявили факт попытки сбыта крупной партии наркотиков в Урюпинском районе.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, оперативники выяснили, что 53-летний ранее судимый местный житель вместе с тремя наемными рабочими, проживающими на территории его домовладения, торговал марихуаной.
В его доме полицейские обнаружили сверток с наркотическим средством – гашишем, а из хозяйственной постройки изъяли шесть картонных ящиков с марихуаной общей массой свыше 6 килограммов. По версии оперативников, изъятые наркотические вещества подозреваемые планировали сбыть на территории Московской области.
По факту покушения на сбыт наркотиков, совершенные группой лиц в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Все четверо взяты под стражу. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
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