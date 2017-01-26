У жителя Урюпинского района нашли 6 ящиков с марихуаной Просмотров: 0 Комментариев: 0

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, оперативники выяснили, что 53-летний ранее судимый местный житель вместе с тремя наемными рабочими, проживающими на территории его домовладения, торговал марихуаной.

В его доме полицейские обнаружили сверток с наркотическим средством – гашишем, а из хозяйственной постройки изъяли шесть картонных ящиков с марихуаной общей массой свыше 6 килограммов. По версии оперативников, изъятые наркотические вещества подозреваемые планировали сбыть на территории Московской области.

По факту покушения на сбыт наркотиков, совершенные группой лиц в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Все четверо взяты под стражу. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области выявили факт попытки сбыта крупной партии наркотиков в Урюпинском районе.По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, оперативники выяснили, что 53-летний ранее судимый местный житель вместе с тремя наемными рабочими, проживающими на территории его домовладения, торговал марихуаной.В его доме полицейские обнаружили сверток с наркотическим средством – гашишем, а из хозяйственной постройки изъяли шесть картонных ящиков с марихуаной общей массой свыше 6 килограммов. По версии оперативников, изъятые наркотические вещества подозреваемые планировали сбыть на территории Московской области.По факту покушения на сбыт наркотиков, совершенные группой лиц в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Все четверо взяты под стражу. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.



