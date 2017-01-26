Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Выбор редакции
|
НовостиВолгограда.ру » Общество » Происшествия » У жителя Урюпинского района нашли 6 ящиков с марихуаной
|
НОВОСТИ
ПОСЛЕДНИЕ ТОП КОММЕНТИРУЮТ
18:02
Волгоградцы протестуют против решения Анатолия Бровко снять с должности мэра Волгограда Романа Гребенникова 5
13:04
Нужно ли платить за мусор? 3
ОПРОС
А вы пробовали нырять в прорубь на Крещение?
Сотрудники ФСБ проводят в Бахчисарае спецоперацию по ликвидации ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир", сообщил РИА Новости глава госкомитета крымского правительства по делам ...
Мадлен Олбрайт заявила о готовности стать мусульманкой
Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила, что готова стать мусульманкой. Об этом она написала в своем Twitter.
В центре Москвы в результате массовой драки пострадали пять человек
Пять человек получили травмы и были госпитализированы в результате массовой драки в центре Москвы, сообщили ТАСС в медицинских кругах столицы.