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» » » В Клетском районе ночью в хозпостройке сгорел мужчина

В Клетском районе ночью в хозпостройке сгорел мужчина

Сегодня, 09:24
Lopatin
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В Клетском районе ночью в хозпостройке сгорел мужчинаСегодня ночью во время пожара в хуторе Верхняя Бузиновка Клетского района погиб 61-летний мужчина.
В четверг, 26 января, во втором часу ночи в Клетском районе во время пожара погиб человек.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, в хуторе Верхняя Бузиновка на улице Заречной горела по всей площади деревянная хозпостройка размером 6х5 метров.
Через 20 минут после вызова огонь булл потушен расчетами 41-й пожарно-спасательной части. На месте происшествия обнаружен погибший мужчина 1956 года рождения. Возгорание произошло, предположительно, из-за неосторожного обращения с огнем.
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