В Клетском районе ночью в хозпостройке сгорел мужчина Просмотров: 0 Комментариев: 0

В четверг, 26 января, во втором часу ночи в Клетском районе во время пожара погиб человек.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, в хуторе Верхняя Бузиновка на улице Заречной горела по всей площади деревянная хозпостройка размером 6х5 метров.

Через 20 минут после вызова огонь булл потушен расчетами 41-й пожарно-спасательной части. На месте происшествия обнаружен погибший мужчина 1956 года рождения. Возгорание произошло, предположительно, из-за неосторожного обращения с огнем. Сегодня ночью во время пожара в хуторе Верхняя Бузиновка Клетского района погиб 61-летний мужчина.В четверг, 26 января, во втором часу ночи в Клетском районе во время пожара погиб человек.По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, в хуторе Верхняя Бузиновка на улице Заречной горела по всей площади деревянная хозпостройка размером 6х5 метров.Через 20 минут после вызова огонь булл потушен расчетами 41-й пожарно-спасательной части. На месте происшествия обнаружен погибший мужчина 1956 года рождения. Возгорание произошло, предположительно, из-за неосторожного обращения с огнем.



