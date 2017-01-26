На юге Волгограда иномарка насмерть сбила пешехода на переходе Просмотров: 0 Комментариев: 0





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области . В среду, 25 января, в Красноармейском районе на пешеходном переходе иномарка задавила пожилого человека. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в шесть вечера на проспекте Героев Сталинграда. 79-летний водитель автомобиля «Hyundai Accent» ехал в сторону улицы Фадеева и напротив дома №32 сбил 69-летнего мужчину. Пенсионер в это время шел по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда пожилой человек скончался на месте происшествия.



