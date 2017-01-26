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» » » В Кировском районе всю ночь устраняли аварию на теплотрассе

В Кировском районе всю ночь устраняли аварию на теплотрассе

Сегодня, 10:52
Lopatin
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В Кировском районе всю ночь устраняли аварию на теплотрассеВ среду, 25 января, в шесть вечера в Кировском районе Волгограда произошел порыв трубы теплотрассы диаметром 600 мм на улице Быстрова. В зоне отключения оказались 153 многоквартирных дома, а также 21 социально-значимый объект.
Как отметили в ООО «Концессии теплоснабжения», рабочие бригады, обеспеченные всей необходимой техникой, оперативно приступили к ремонтным работам. Чтобы добраться до места течи, специалистам пришлось демонтировать часть бетонного ограждения. Обследовав поврежденный участок, они приняли решение о замене части трубопровода. Восстановительные работы велись всю ночь.
По информации пресс-службы администрации Волгограда, к утру оперативные бригады демонтировали порядка 10 метров магистрального трубопровода, проложенного в 90-е годы прошлого века, и стали заканчивать сварочные работы. Одновременно с проведением работ там, где это позволили технические условия, специалисты провели переподключение порядка 30 жилых домов к другой тепловой магистрали.
Глава администрации города Виталий Лихачев проинспектировал ход ночных работ и дал поручение городским службам продолжать мониторинг ситуации на объектах, оставшихся без тепла.
В помещениях школ и детских садов, попавших в зону временного прекращения теплоснабжения, ведется постоянный контроль температуры, работа учреждений осуществляется в штатном режиме.


Фото пресс-службы администрации Волгограда.
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