В Кировском районе всю ночь устраняли аварию на теплотрассе Просмотров: 2 Комментариев: 0

Как отметили в ООО «Концессии теплоснабжения», рабочие бригады, обеспеченные всей необходимой техникой, оперативно приступили к ремонтным работам. Чтобы добраться до места течи, специалистам пришлось демонтировать часть бетонного ограждения. Обследовав поврежденный участок, они приняли решение о замене части трубопровода. Восстановительные работы велись всю ночь.

По информации пресс-службы администрации Волгограда, к утру оперативные бригады демонтировали порядка 10 метров магистрального трубопровода, проложенного в 90-е годы прошлого века, и стали заканчивать сварочные работы. Одновременно с проведением работ там, где это позволили технические условия, специалисты провели переподключение порядка 30 жилых домов к другой тепловой магистрали.

Глава администрации города Виталий Лихачев проинспектировал ход ночных работ и дал поручение городским службам продолжать мониторинг ситуации на объектах, оставшихся без тепла.

В помещениях школ и детских садов, попавших в зону временного прекращения теплоснабжения, ведется постоянный контроль температуры, работа учреждений осуществляется в штатном режиме.





Фото пресс-службы администрации Волгограда. В среду, 25 января, в шесть вечера в Кировском районе Волгограда произошел порыв трубы теплотрассы диаметром 600 мм на улице Быстрова. В зоне отключения оказались 153 многоквартирных дома, а также 21 социально-значимый объект.Как отметили в ООО «Концессии теплоснабжения», рабочие бригады, обеспеченные всей необходимой техникой, оперативно приступили к ремонтным работам. Чтобы добраться до места течи, специалистам пришлось демонтировать часть бетонного ограждения. Обследовав поврежденный участок, они приняли решение о замене части трубопровода. Восстановительные работы велись всю ночь.По информации пресс-службы администрации Волгограда, к утру оперативные бригады демонтировали порядка 10 метров магистрального трубопровода, проложенного в 90-е годы прошлого века, и стали заканчивать сварочные работы. Одновременно с проведением работ там, где это позволили технические условия, специалисты провели переподключение порядка 30 жилых домов к другой тепловой магистрали.Глава администрации города Виталий Лихачев проинспектировал ход ночных работ и дал поручение городским службам продолжать мониторинг ситуации на объектах, оставшихся без тепла.В помещениях школ и детских садов, попавших в зону временного прекращения теплоснабжения, ведется постоянный контроль температуры, работа учреждений осуществляется в штатном режиме.



