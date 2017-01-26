На трассах региона две иномарки врезались в большегрузы Просмотров: 0 Комментариев: 0

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, одно такое ДТП произошло в 17.20 в Новоаннинском районе на 687 километре трассы Р-22 «Москва-Астрахань». 50-летний водитель автомобиля « Nissan Almera» не выдержал необходимый боковой интервал и столкнулся с «КамАЗом». Водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован.

Другая авария произошла в 20.30 в Котельниковском районе на 155 километре автодороги «Волгоград – Сальск». Ехавший со стороны Котельниково автомобиль «KIA Rio» занесло. Оказавшись на встречной полосе, иномарка попала под грузовик «МАЗ-6422».

В результате ДТП пострадали 38-летний водитель «KIA Rio» и его 5-летний пассажир. Оба с травмами были госпитализированы.





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области. В среду, 25 января, на дорогах Волгоградской области произошло два столкновения иномарок с грузовыми автомобилями.По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, одно такое ДТП произошло в 17.20 в Новоаннинском районе на 687 километре трассы Р-22 «Москва-Астрахань». 50-летний водитель автомобиля « Nissan Almera» не выдержал необходимый боковой интервал и столкнулся с «КамАЗом». Водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован. Другая авария произошла в 20.30 в Котельниковском районе на 155 километре автодороги «Волгоград – Сальск». Ехавший со стороны Котельниково автомобиль «KIA Rio» занесло. Оказавшись на встречной полосе, иномарка попала под грузовик «МАЗ-6422».В результате ДТП пострадали 38-летний водитель «KIA Rio» и его 5-летний пассажир. Оба с травмами были госпитализированы.



