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НовостиВолгограда.ру » Общество » Происшествия » На трассах региона две иномарки врезались в большегрузы
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Правительство Украины разрабатывает документ по реинтеграции Крыма, заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш. Кабмин в середине января ...
Задержан таксист, выбросивший двухлетнего ребенка из машины
Сотрудники столичной полиции нашли таксиста, который выбросил из машины женщину с двухлетним ребенком. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Москве, извозчика доставили ...
СМИ узнали о заморозке Трампом переведенных Обамой Палестине $221 млн
Администрация президента США Дональда Трампа сообщила представителям палестинской администрации, что замораживает перевод $221 млн, сделанный Бараком Обамой в последние часы его президентства. Об ...