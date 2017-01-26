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В Кировском районе завершились аварийные работы на теплотрассе

Сегодня, 12:54
Lopatin
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В Кировском районе завершились аварийные работы на теплотрассеВ четверг, 26 января, в 11.45 ремонтные бригады ООО «Концессии теплоснабжения» завершили аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке теплотрассы на ул.Быстрова в Кировском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.
В настоящее время уже идет наполнение системы теплоносителем. В ближайшее время будет восстановлена подача тепла и горячей воды потребителям.
Напомним, в среду, 25 января, в шесть вечера в Кировском районе Волгограда произошел порыв трубы теплотрассы диаметром 600 мм на улице Быстрова. В зоне отключения оказались 153 многоквартирных дома, а также 21 социально-значимый объект.
Аварийные бригады ООО «Концессии теплоснабжения» демонтировали почти 10 метров магистрального трубопровода. Аварийно-восстановительные работы велись всю ночь.


Фото с сайта администрации Волгограда.
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